Cuando el partido de determinaba una victoria para la visita -en el estadio Alejandro Villanueva-, un descuido de la defensa terminó en un golpe letal. Tras una pelota parada que mandó el balón hacia el área, Paolo Guerrero no pudo atraparla y quedó una serie de rebotes, sumado a una salida en falso de Carlos Cáceda. Acto seguido, el esférico quedó para la cabeza de quien -ante la nula marca- lo mandó adentro del arco, decretando así el 2-2 definitivo en el choque por la fecha 17 del . Cabe resaltar que este fue el último partido de la temporada para los arequipeños.

