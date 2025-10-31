Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡En el último minuto! El gol agónico de Renzo Garcés para el 2-2 de Alianza Lima vs. Melgar
Tras una pelota parada y una serie de rebota, la defensa de Melgar no bloqueó a Renzo Garcés, por lo que el ‘Charapa’ pudo empujar la pelota. De esta manera, colocó el empate que definió el resultado del partido.
Renzo Garcés marcó el 2-2 de Alianza Lima. (Video: L1 MAX)
Cuando el partido de Alianza Lima vs. Melgar determinaba una victoria para la visita -en el estadio Alejandro Villanueva-, un descuido de la defensa terminó en un golpe letal. Tras una pelota parada que mandó el balón hacia el área, Paolo Guerrero no pudo atraparla y quedó una serie de rebotes, sumado a una salida en falso de Carlos Cáceda. Acto seguido, el esférico quedó para la cabeza de Renzo Garcés quien -ante la nula marca- lo mandó adentro del arco, decretando así el 2-2 definitivo en el choque por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025. Cabe resaltar que este fue el último partido de la temporada para los arequipeños.
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.