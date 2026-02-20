Gol de Renzo Garcés para el 1-0 de Alianza Lima vs Sport Boys por la Liga 1 | VIDEO: L1MAX
Al minuto 31, se pone adelante en el marcador sobre por la jornada 4 de la . El gol llegó tras un tiro de esquina que primero impactó en la cabeza de Eryc Castillo para así dejar habilitado a Renzo Garcés quién no perdonó el arco rival. El defensor blanquiazul fue a celebrar el gol con el actual y aún DT del cuadro blanquiazul, Pablo Guede.

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

