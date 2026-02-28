Gol de Renzo Garcés para el 1-0 de Alianza Lima vs UTC | VIDEO: L1MAX
Gol de Renzo Garcés para el 1-0 de Alianza Lima vs UTC | VIDEO: L1MAX

Cuando parecía que solo rescataría un empate en Cajamarca ante . Apareció, en los descuentos, Renzo Garcés -capitán y defensor blanquiazul- quien se disfrazó de delantero, de nueve y se metió al área cajamarquina para vencer la portería de Angelo Campos tras un potente cabezazo. La celebración reflejó lo que fue un partido duro y que estaba para cualquiera de los equipos, aunque UTC no bajó los brazos pese a tener un hombre menos desde los 7 minutos de partido tras la expulsión de Luis Arce.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS