Gol de Ricardo Salcedo para el 1-0 de Sport Huancayo vs. Sporting Cristal | VIDEO: L1 MAX
Gol de Ricardo Salcedo para el 1-0 de Sport Huancayo vs. Sporting Cristal | VIDEO: L1 MAX

Tras salvarse de un penal de , errado por ‘Canchita’ Gonzáles, el cuadro del ‘rojo matador’ logró un contragolpe efectivo que terminó en gol de Ricardo Salcedo para poner a celebrar a todo a los 54 minutos. Minutos después, Franco Caballeró anota el segundo del partido tras un centro preciso de Diego Carabaño a los 77 minutos.

Segundo gol de Sport Huancayo vs Sporting Cristal | Gol de Franco Caballero

Gol de Franco Caballero para el 2-0 de Sport Huancayo vs. Sporting Cristal | VIDEO: L1MAX
Gol de Franco Caballero para el 2-0 de Sport Huancayo vs. Sporting Cristal | VIDEO: L1MAX

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS