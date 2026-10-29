Gol de Santiago González para el 3-2 de Sporting Cristal vs. Alianza Lima. (Video: L1 MAX)
Gol de Santiago González para el 3-2 de Sporting Cristal vs. Alianza Lima. (Video: L1 MAX)

encontró el gol de la victoria en los minutos finales del partido ante . A los 90+2’, apareció para marcar el 3-2 en el Estadio Alberto Gallardo y desatar la celebración de los hinchas celestes. La jugada nació tras una intervención de Alejandro Duarte, quien consiguió realizar una doble atajada para evitar la caída de su arco. Sin embargo, el rebote quedó servido para González, que no desaprovechó la oportunidad y terminó enviando el balón al fondo de las redes.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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