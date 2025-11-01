Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡Con un poco de suerte! Gol de Santiago González para el 1-0 de Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos
¡Con un poco de suerte! Gol de Santiago González para el 1-0 de Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos
El cuadro celeste se pone adelante en el marcado con un gol de tiro libre por parte del ‘Santi’ González, que tuvo la fortuna de desviarse en un jugador del cuadro local para así entrar a las redes de Álvaro Villete.
Sporting Cristal llegó a este duelo obligado a ganar para asegurar los playoffs de semifinal de la Liga1 2025. Es por ello que visita Cutervo intentar vencer a Comerciantes Unidos. El cuadro de Autuori se puso adelante en el marcador a los 4 minutos de haber iniciado el partido. El tanto llegó tras un tiro libre que ejecutó el ‘Santi’ González, quien tuvo la suerte de que su disparo fuese desviado por la barrera y de esta manera terminar en gol para los celestes.
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.