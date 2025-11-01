Gol de Santiago González para el 1-0 de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos | Foto: L1 MAX
Gol de Santiago González para el 1-0 de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos | Foto: L1 MAX

Sporting Cristal llegó a este duelo obligado a ganar para asegurar los playoffs de semifinal de la Liga1 2025. Es por ello que visita Cutervo intentar vencer a Comerciantes Unidos. El cuadro de Autuori se puso adelante en el marcador a los 4 minutos de haber iniciado el partido. El tanto llegó tras un tiro libre que ejecutó el ‘Santi’ González, quien tuvo la suerte de que su disparo fuese desviado por la barrera y de esta manera terminar en gol para los celestes.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS