¡Un rebote y para adentro! Gol de Sergio Peña pone el 3-4 del Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso
Tras una infracción dentro del área, Alianza Lima ganó un penal para poder acortar aún más la diferencia. El responsable de patearlo fue el ‘10′ que no la metió en primera por la atajada de Zubzuck, pero el rebote le quedó otra vez para marcar el gol.
Gol de Sergio Peña puso el 3-4 del Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso. (Video: L1 Max)
A pesar de haberle costado la definición de cara al arco, una chance tuvo Alianza Lima para acercarse en el marcador frente a Deportivo Garcilaso. Fue una jugada fortuita en la que un jugador ‘íntimo’ se mete hasta el área, donde tuvo que aparecer uno del cuadro cusqueño para cerrar dicha jugada pero con un pisotón que terminó en infracción, por lo que se le dio un penal a los ‘blanquiazules’ al ser dentro del área. Fue Sergio Peña quien tuvo la responsabilidad de patearlo, terminando en una atajada del arquero Patrick Zubzuck pero con un rebote que le devolvió la pelota a los pies del ‘10′, que en esta oportunidad si lo pudo encajar sin problema.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.