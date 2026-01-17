Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Penal cometido por Fara! Gol de Jostin Alarcón para el 1-0 de Sport Boys vs Universitario
Justo a pocos minutos de finalizar el tercer tiempo del amistoso de pretemporada entre ambas escuadras, una falta de Caín en contra de Percy Liza le dio la oportunidad al cuadro ‘chalaco’ de poner el único gol en el marcador.
Gol de Jostin Alarcón para el 1-0 del Sport Boys vs Universitario. (Video: Universitario)
Resultado que no reflejó el trámite del partido, fue el 1-0 que terminó consiguiendo Sport Boys en el predio de Campomar al ganarle a Universitario de Deportes por la vía del penal. Justo cuando faltan pocos minutos para que el duelo termine, dentro del área se encontraba el defensor Caín Fara, uno de los nuevos refuerzos de los ‘cremas’ y que había tenido un excelente desempeño en el partido, pero que en una jugada aislada, terminó saltando junto a Percy Liza con el codo hacia arriba. Al sentir el contacto, el jugador de Boys se tiró al piso y el árbitro inmediatamente lo interpretó como penal. Fue así que Jostin Alarcón encontró la forma de marcar el único gol de los tres tiempos de 30 minutos que se jugarón.