Gol de Jostin Alarcón para el 1-0 del Sport Boys vs Universitario. (Video: Universitario)
Gol de Jostin Alarcón para el 1-0 del Sport Boys vs Universitario. (Video: Universitario)

Resultado que no reflejó el trámite del partido, fue el 1-0 que terminó consiguiendo en el predio de Campomar al ganarle a por la vía del penal. Justo cuando faltan pocos minutos para que el duelo termine, dentro del área se encontraba el defensor Caín Fara, uno de los nuevos refuerzos de los ‘cremas’ y que había tenido un excelente desempeño en el partido, pero que en una jugada aislada, terminó saltando junto a Percy Liza con el codo hacia arriba. Al sentir el contacto, el jugador de Boys se tiró al piso y el árbitro inmediatamente lo interpretó como penal. Fue así que Jostin Alarcón encontró la forma de marcar el único gol de los tres tiempos de 30 minutos que se jugarón.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

TAGS RELACIONADOS