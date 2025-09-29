Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Su primer grito con la celeste! Gol de Felipe Vizeu para el 2-0 de Sporting Cristal vs. Ayacucho
Sporting Cristal vence por 2-0 a Ayacucho FC en lo que es una nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Sin embargo, la felicidad es doble, ya que el autor del tanto fue Felipe Vizeu, delantero brasileño que llegó como flamante refuerzo de los ‘celestes’, pero que tuvieron que pasar 3 partidos para que el jugador de 28 años logre desahogar su primer grito de gol con el equipo de Paulo Autuori en el Estadio Alberto Gallardo como cereza del pastel.
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.