se fue al descanso con el marcador adverso ante , sin embargo, en el segundo tiempo otra parece ser la cara de los celestes, quienes salieron con todo y lograron empatar el marcador a los 47 minutos de partido en el Alberto Gallardo por la jornada 18 del . El gol llegó gracias a un cabezazo de Leandro Sosa, el cual fue atajado por el portero Bolado, pero a su vez despejó mal el balón, el cual terminó nuevamente en los pies del lateral celeste, quien en su segunda oportunidad no perdonó y anotó así el empate.

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

