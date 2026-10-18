Demostrando que su vigencia goleadora permanece intacta, Hernán Barcos saltó al césped del Estadio Alberto Gallardo este domingo 18 de octubre para liquidar el pleito a favor de Sporting Cristal frente a un aguerrido Comerciantes Unidos por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El experimentado atacante requirió de un lapso ínfimo de tiempo para erigirse como la gran figura de la jornada, sellando su brillante actuación con un espectacular doblete que aseguró la tranquilidad para el elenco bajopontino. La culminación de su obra maestra llegó mediante una precisa asociación con Yoshimar Yotún, quien despachó un centro medido que dejó en evidencia el fatal error de cálculo del portero Matías Córdova; ante la valla desguarnecida, el popular ‘Pirata’ exhibió toda su casta para impactar un testarazo inapelable al fondo de las redes, demostrando que su idilio con el gol está más vivo que nunca.