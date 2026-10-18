La mano del estratega Roberto Mosquera resultó providencial en el césped del Estadio Alberto Gallardo, pues sus oportunas modificaciones desde el banquillo permitieron a Sporting Cristal consolidar un contundente 3-1 frente a Comerciantes Unidos por la fecha 12 del Torneo Clausura. Sobre los 70′, una imprecisión en salida del elenco cutervino fue rápidamente capitalizada por la exquisita visión de Martín Távara, quien frotó la lámpara para despachar una soberbia asistencia a tres dedos que rompió de tajo el cerco defensivo. El destinatario de este pase magistral fue el experimentado Hernán Barcos; ‘El Pirata’, flamante recambio celeste, exhibió toda su jerarquía al domesticar el esférico dentro del área y ejecutar una definición esquinada ante el achique del portero, sentenciando un triunfo vital que mantiene encendida la ilusión de alcanzar el título en el Rímac.