Erigiéndose como el héroe indiscutido de este domingo 18 de octubre, Luis Iberico comandó el vital triunfo de Sporting Cristal al firmar un espectacular doblete sobre el césped del Estadio Alberto Gallardo por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Tras la tensión desatada cuando el cuadro de Comerciantes Unidos emparejó transitoriamente las acciones 1-1 mediante la anotación de Josuee Herrera sobre los 56′, el conjunto ‘rimense’ sacó a relucir su jerarquía ofensiva para revertir la adversidad. La conexión ganadora emergió desde la pradera diestra gracias a una punzante incursión de Santiago González, cuyo centro llovido al corazón del área encontró la perfecta lectura espacial de Luis Iberico; el artillero se elevó majestuosamente entre los centrales para estampar el definitivo 2-1 con un soberbio testarazo, alcanzando su noveno grito sagrado de la campaña y festejando por tercer compromiso en fila ante el delirio de la hinchada celeste.