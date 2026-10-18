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¡Todita de él! Gol de Luis Iberico puso el 1-0 de Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos
En un duelo de alta tensión por la disputa del liderato, Sporting Cristal logró destrabar el cerrojo defensivo y vencer transitoriamente por 1-0 a Comerciantes Unidos gracias al oportunismo implacable de Luis Iberico. Cuando el reloj marcaba los 35′, y tras un tramo donde el cuadro visitante amenazaba con inclinar la cancha a su favor luego del ímpetu inicial rimense, apareció la explosividad de Maxloren Castro por el flanco izquierdo. El veloz extremo sirvió un centro venenoso que provocó el error del guardameta rival, dejando un balón a la deriva que Luis Iberico no desaprovechó; con pura intuición de goleador, el atacante amortiguó la redonda con el pecho, se perfiló con frialdad y ejecutó un disparo ceñido al palo lejano, encendiendo la esperanza celeste de conquistar la cima del certamen.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.