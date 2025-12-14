Gol de Callejo para el 2-0 de Cusco FC vs Sporting Cristal | VIDEO: L1MAX
Festeja todo el Estadio Inca Garcilaso de La Vega. anotó el 2-0 sobre en los pies de , el goleador argentino marcó a los 56 minutos y le da, parcialmente, el cupo de Perú 2 a los locales. Los dirigidos por Rondelli encontraron en un tiro de esquina el gol que les da la victoria en el marcador global por 2-1 considerando que en la ida, los ‘celestes’ vencieron por la mínima diferencia a los cuzqueños.

