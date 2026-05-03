Gol de Felipe Vizeu puso el 2-2 del Sporting Cristal vs Cusco FC. (Video: L1 Max)
Gol de Felipe Vizeu puso el 2-2 del Sporting Cristal vs Cusco FC. (Video: L1 Max)

Con un excelente control y manejo con ambos pies, el delantero marcó el empate en los minutos finales del primer tiempo, luego de un excelente pase filtrado de Gabriel Santana que llegó hasta el área.

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