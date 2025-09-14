Gol de Irven Ávila para el 2-2 del Sporting Cristal vs Cusco FC. (Video: L1 Max)
Se enciende la fiesta una vez más para los ‘celestes’ que lograron encontrar una nueva forma de sacar ventaja en el marcador para ponerse en empate nuevamente en el Cusco. Esta vez, aprovecharon un buen desborde por la banda para sacar un centro directamente al área que logró conectar con la cabeza de Irven Ávila que fue el gran protagonista del gol en esta ocasión.

