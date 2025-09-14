Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Cómo histórico! Gol de Irven Ávila para el 2-2 del Sporting Cristal vs Cusco FC
Después de renovar la plantilla con cambios, sobretodo en defensa, el cuadro ‘rimense’ llegó al gol del empate en el inicio del segundo tiempo, con un cabezazo dentro del área del que siempre ha aparecido para resolver.
Gol de Irven Ávila para el 2-2 del Sporting Cristal vs Cusco FC. (Video: L1 Max)
Se enciende la fiesta una vez más para los ‘celestes’ que lograron encontrar una nueva forma de sacar ventaja en el marcador para ponerse en empate nuevamente en el Cusco. Esta vez, aprovecharon un buen desborde por la banda para sacar un centro directamente al área que logró conectar con la cabeza de Irven Ávila que fue el gran protagonista del gol en esta ocasión.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.