¡Golpean rápido! Gol de Leandro Sosa para el 1-0 del Sporting Cristal vs Cusco FC
En apenas el minuto 2 del partido, un primer acercamiento peligroso del cuadro ‘rimense’ terminó con un resultado más que positivo para que puedan adelantarse en el marcador en una plaza difícil como lo es Cusco.
Gol de Leandro Sosa para el 1-0 del Sporting Cristal vs Cusco FC. (Video: L1 Max)
A pesar de que la expectativa no era tan a favor de Sporting Cristal en la previa, por enfrentarse a un rival de alta exigencia que juega con la altura a su favor, solo le bastó algunos minutos para que dicho pensamiento se desvaneciera por la llegada rápida de los ‘rimenses’ al área de Cusco FC. Y es que por más que la línea defensiva del cuadro ‘dorado’ haya tratado de estar al pendiente de toda acción, el factor sorpresa lo sacaron con un pase filtrado que llegó desde el medio campo hacia la banda izquierda que conectó con Maxloren Castro. Fue este quien decidió sacar el centro al área que tras un rebote le quedaría en los pies de Leandro Sosa que, de volea, logró meter el balón a las redes con una buena definición.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.