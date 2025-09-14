Gol de Leandro Sosa para el 1-0 del Sporting Cristal vs Cusco FC. (Video: L1 Max)
A pesar de que la expectativa no era tan a favor de en la previa, por enfrentarse a un rival de alta exigencia que juega con la altura a su favor, solo le bastó algunos minutos para que dicho pensamiento se desvaneciera por la llegada rápida de los ‘rimenses’ al área de . Y es que por más que la línea defensiva del cuadro ‘dorado’ haya tratado de estar al pendiente de toda acción, el factor sorpresa lo sacaron con un pase filtrado que llegó desde el medio campo hacia la banda izquierda que conectó con Maxloren Castro. Fue este quien decidió sacar el centro al área que tras un rebote le quedaría en los pies de que, de volea, logró meter el balón a las redes con una buena definición.

