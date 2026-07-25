Gol de Irven Ávila puso el 1-2 del Sporting Cristal vs. Melgar. (Video: L1 Max)
Gol de Irven Ávila puso el 1-2 del Sporting Cristal vs. Melgar. (Video: L1 Max)

Faltando poco para el final del partido, Sporting Cristal no bajó los brazos y queriendo alcanzar a Melgar en el marcador, su entrenador Roberto Mosquera hizo cambios estratégicos que lograron hacer que el equipo se sienta mucho más fluido. En ese sentido, una de las modificaciones fue el ingreso de Irven Ávila, que justamente fue el autor del gol que hizo que los rimenses se acercaran al marcador e hicieran temblar a los arequipeños. Todo parte por la banda izquierda, con un balón que le llega a Maxloren Castro, este mismo filtró un pase hasta dentro del área donde encontró al ‘cholito’ que logró confundir a los centrales y ganar el balón para romper las redes de Cabezudo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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