Gol de Alex Valera para el 2-0 de Universitario vs Cienciano | VIDEO: L1 MAX

encuentra el segundo gol del partido frente a . Los cremas no perdonan a sus rivales y encontraron el segundo gol en Alex Valera quien como buen cazador del gol se encontró el balón bajo el arco de Cienciano tras un potente remate de César Inga, de esta manera vuelve a festejar todo el Estadio Monumental a los 62 minutos del partido correspondiente a la jornada 3 de la Liga 1 2026.

