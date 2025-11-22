Gol de Torres para el 2-0 de Los Chankas vs Universitario | VIDEO: L1MAX
Gol de Torres para el 2-0 de Los Chankas vs Universitario | VIDEO: L1MAX

se ve sorprendido por en lo que es la última jornada del . Ya que, a los 38 minutos de partido en Andahuaylas, el delantero Franco Torres se metió entre la defensa crema y lanzó un misil al pórtico de Sebastián Britos para decretar el segundo gol de Los Chankas que los ilusiona con un cupo para disputar un torneo internacional en el 2026. Por otro lado, los ‘cremas’ están perdiendo su invicto donde no conocen la derrota.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

