¡Sorprende al Tricampeón! Gol de Franco Torres para el 2-0 de Los Chankas vs. Universitario
A los 38 minutos de partido en Andahuaylas, Franco Torres lanzó un misil al pórtico de Sebastián Britos para decretar el segundo gol de Los Chankas en el partido por la última jornada del Torneo Clausura 2025.
Gol de Torres para el 2-0 de Los Chankas vs Universitario | VIDEO: L1MAX
Universitario de Deportes se ve sorprendido por Los Chankas CYC en lo que es la última jornada del Torneo Clausura 2025. Ya que, a los 38 minutos de partido en Andahuaylas, el delantero Franco Torres se metió entre la defensa crema y lanzó un misil al pórtico de Sebastián Britos para decretar el segundo gol de Los Chankas que los ilusiona con un cupo para disputar un torneo internacional en el 2026.Por otro lado, los ‘cremas’ están perdiendo su invicto donde no conocen la derrota.
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.