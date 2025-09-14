Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Con técnica de delantero! Gol de Williams Riveros para el 2-1 de Universitario vs Melgar
Apresurando una salida rápida para Melgar, los ‘cremas’ presionaron a la recuperación del balón que le dio todo el espacio para que Paolo Reyna saque un centro al área, que le quedó perfecto al zaguero que, de cabeza, la metió a las redes.
Gol de Williams Riveros para el 2-1 de Universitario vs Melgar. (Video: L1 Max)
Logra su cometido Universitario. Después de cumplir con la primera tarea, que era rescatar el empate ante Melgar, los ‘cremas’ emprendieron la carrera en el segundo tiempo, de buscar revertir el duelo que en un principio comenzaban perdiendo. Fue así que, Jorge Fossati, realizó variantes para dar un refresco a su plantel. Uno de ellos fue Paolo Reyna, que después de que su equipo presionara una recuperación rápida del balón, fue Calcaterra quien le dejaría un pase por la banda izquiera para que saque un centro preciso hasta el área donde encontró a Williams Riveros que, con una técnica perfecta, puso el 2-1 en Arequipa.
