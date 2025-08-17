Gol de Javier Sanguinetti, Universitario 1-1 Sport Huancayo. (Video: L1 MAX)
Gol de Javier Sanguinetti, Universitario 1-1 Sport Huancayo. (Video: L1 MAX)

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

