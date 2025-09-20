Gol de Alex Valera para el 1-0 de Universitario vs UTC | VIDEO: Liga 1 MAx
Gol de Alex Valera para el 1-0 de Universitario vs UTC | VIDEO: Liga 1 MAx

visita el Mansiche donde viene enfrentando a por la jornada 10 del . Desde el pitazo inicial, los ‘cremas’ ejercieron presión sobre el ‘local’, es así como al minuto 32 y tras un gran pase de Jairo Concha, encontró a Alex Valera, quien se midió en duelo y madrugó a Luján para ganarle el balón dividido que terminó convirtiéndolo en el primer gol del partido. Con este resultado parcial, los cremas vuelven a tomar el liderato del torneo local.

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

