Un gol agónico para desatar la locura en el Estadio Alberto Gallardo: Yotún puso el 2-2 con un penal agónico. Con la experiencia de ser Mundialista y capitán de Sporting Cristal, Yoshimar Yotún definió fuerte al otro palo de Ángel Romero y puso la igualdad en el marcador ante Universitario de Deportes. Sporting Cristal logró igualar 2-2 frente a Universitario de Deportes en un vibrante duelo disputado en el Estadio Alberto Gallardo por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. El conjunto crema había tomado una ventaja de dos goles, pero el equipo rimense reaccionó en la segunda mitad y alcanzó el empate en la última acción del compromiso. Universitario golpeó primero con dos tantos en la etapa inicial, capitalizando errores defensivos del cuadro local y mostrando contundencia en ataque. Con el resultado a su favor, administró el desarrollo del partido durante varios tramos, aunque tras el descanso Sporting Cristal adelantó sus líneas, presionó con mayor intensidad y consiguió el descuento que lo devolvió a la pelea. Cuando el encuentro parecía definido, el juez cobró un penal en tiempo añadido. Yoshimar Yotún tomó el balón y, en el suspiro final, convirtió desde el punto de penal para sentenciar el 2-2 en el Alberto Gallardo, desatando la euforia celeste y firmando un empate agónico en esta cuarta jornada del campeonato.