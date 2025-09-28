Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Los madrugó! Goles de Hohberg y Valoyes para el 2-0 de Cienciano vs. Alianza Lima
Alianza Lima visita a Cienciano en el Estado Inca Garcilaso de La Vega por la jornada 12 del Torneo Clausura 2025. Los ‘intimos’ llegaron con un solo foco y es intentar hacerse con el segundo torneo del año. Sin embargo, Alejandro Hohberg a los 11 minutos de cabeza y Jimmy Valoyes a los 15 minutos fueron los autores de quitarle, momentáneamente, el sueño a los blanquiazules. El primer gol llegó trasun centro preciso de Beto Da Silva para que encuentre la cabeza del ’10′ de Cienciano. Mientras que, el segundo estuvo manchado por la polémica si era legítimo por la duda que se generó entre los jugadores ‘blanquiazules’, ya que el ‘papá’ ejecutó rápido la falta que se le había cobrado a su favor, situación que derivó en el 2-0 convertido por Jimmy Valoyes.
Segundo gol de Cienciano | Jimmy Valoyes
Gol de Jimmy Valoyes, Cienciano 2-0 Alianza Lima. (VIDEO: L1 MAX) SOBRE EL AUTOR
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.