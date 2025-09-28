Gol de Alejandro Hohberg, Cienciano 1-0 Alianza Lima. (VIDEO: L1 MAX)
visita a en el Estado Inca Garcilaso de La Vega por la jornada 12 del . Los ‘intimos’ llegaron con un solo foco y es intentar hacerse con el segundo torneo del año. Sin embargo, Alejandro Hohberg a los 11 minutos de cabeza y Jimmy Valoyes a los 15 minutos fueron los autores de quitarle, momentáneamente, el sueño a los blanquiazules. El primer gol llegó trasun centro preciso de Beto Da Silva para que encuentre la cabeza del ’10′ de Cienciano. Mientras que, el segundo estuvo manchado por la polémica si era legítimo por la duda que se generó entre los jugadores ‘blanquiazules’, ya que el ‘papá’ ejecutó rápido la falta que se le había cobrado a su favor, situación que derivó en el 2-0 convertido por Jimmy Valoyes.

Gol de Jimmy Valoyes, Cienciano 2-0 Alianza Lima. (VIDEO: L1 MAX)
