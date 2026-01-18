Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Golazo de otro partido! Alan Cantero puso el 3-2 de Alianza Lima vs. Colo Colo
Gol de Alan Cantero para el 3-2 de Alianza Lima vs Colo Colo | VIDEO: ESPN
Todo el Estadio Parque Viera presenció uno de los mejores goles de la Serie Río de la Plata 2026. El golazo se dio en el partido entre Alianza Lima vs. Colo Colo por la última jornada de dicho torneo. A los 83 minutos ocurrió la magistral jugada, cuando Alan Cantero se encontraba fuera del área grande del cuadro chileno, alzó la mirada y remató con potencia para vencer la humanidad del potero de Mapocho. De esta forma, el cuadro de Pablo Guede se vuelve a poner en ventaja y sumaría su primera victoria.
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.