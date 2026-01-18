Gol de Alan Cantero para el 3-2 de Alianza Lima vs Colo Colo | VIDEO: ESPN
Todo el Estadio Parque Viera presenció uno de los mejores goles de la . El golazo se dio en el partido entre vs. por la última jornada de dicho torneo. A los 83 minutos ocurrió la magistral jugada, cuando Alan Cantero se encontraba fuera del área grande del cuadro chileno, alzó la mirada y remató con potencia para vencer la humanidad del potero de Mapocho. De esta forma, el cuadro de Pablo Guede se vuelve a poner en ventaja y sumaría su primera victoria.

