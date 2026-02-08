Como en Huancayo ante Sport Huancayo, Paolo Guerrero se paró en la línea de penal para definir desde los 12 pasos. Esta vez, la víctima fue Comerciantes Unidos. El ‘Depredador’ definió con clase y venció la valla del arquero Matías Córdova para generar la euforía de su gente que asistió a Matute para ver ganar a su querido Alianza Lima.
Paolo Guerrero volvió a aparecer en el momento más decisivo del encuentro. A los 86 minutos, el capitán de Alianza Lima convirtió un penal y sentenció el 2-1 sobre Comerciantes Unidos, un alivio para un equipo que había perdido control del partido en los minutos finales. La acción que originó la pena máxima fue una mano dentro del área del defensor visitante, revisada previamente por el VAR, un episodio que generó tensión en Matute antes de la ejecución del ‘Depredador’.
El trámite del partido se había complicado para los íntimos en el complemento, luego de que la visita igualara al minuto 46. Desde la zona técnica, Pablo Guede insistía en recuperar intensidad, pero su equipo no lograba sostener posesiones prolongadas ni dominar las segundas jugadas. El penal, sancionado tras varios minutos de revisión por el VAR, devolvió a los blanquiazules una oportunidad que no podían desaprovechar.
Guerrero, con la tranquilidad que lo caracteriza, cruzó el disparo y desató el festejo en La Victoria. El gol llegó cuando el desgaste empezaba a pasar factura y el empate parecía imponerse como castigo a la irregularidad aliancista. Las variantes ofensivas habían renovado aire, pero faltaba claridad en los metros finales; el capitán resolvió la urgencia con jerarquía y experiencia.
De esta manera, Alianza Lima ganó 2-1 a Comerciantes Unidos, por la segunda fecha de la Liga 1 2026.