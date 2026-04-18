Goles de Fernando Gaibor y Eryc Castillo para el 4-0 de Alianza Lima vs. Cusco FC. (Video: L1 MAX)
Goles de Fernando Gaibor y Eryc Castillo para el 4-0 de Alianza Lima vs. Cusco FC. (Video: L1 MAX)

Eryc Castillo y Fernando Gaibor fueron los jugadores de la noche tras anotar cada uno un doblete en la goleada de Alianza Lima. El primer tanto fue un golazo de Gaibor, con un remate al ángulo superior izquierdo del arquero, con una asistencia de Castillo. Tras esto, llegó el gol de Eryc, tras colgar al portero Díaz y anotar el 2-0. A los 33′ llegó el segundo tanto de Fernando Gaibor, tras un despeje de la defensa de Cusco FC luego de un centro de Luis Advíncula. Eryc Castillo cerró la goleada momentánea luego de un rebote del portero tras un disparo de Esteban Pavez, y el extremo ecuatoriano anotó su doblete y el 4-0 de los blanquiazules ante Cusco FC en el Estadio Alejandro Villanueva.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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