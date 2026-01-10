Gol de Matías Abaldo para Independiente 2-1 Alianza Lima | VIDEO: ESPN
Alianza Lima no pudo sostener la victoria parcial y sufrió una remontada en un abrir y cerrar de ojos. Independiente logró anotar dos goles gracias a Matías Abaldo (61’) y Santiago Montiel (67’) para vencer, momentáneamente, al cuadro íntimo.

Segundo gol de Independiente vs Alianza Lima

