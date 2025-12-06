Golazo de Martín Távara para el 3-3 de Sporting Cristal vs. Alianza Lima | VIDEO: L1MAX
Golazo de Martín Távara para el 3-3 de Sporting Cristal vs. Alianza Lima | VIDEO: L1MAX

Fuerzan los penales. Los rimenses anotan su tercer gol en el partido gracias a un golazo de Martín Távara para vencer la portería de Billy Viscarra en los minutos finales.

Gol de Martín Távara para el 2-3 de Sporting Cristal vs. Alianza Lima | 82′

Gol de Martín Távara para el 2-3 de Sporting Cristal vs. Alianza Lima | VIDEO: L1MAX
Gol de Martín Távara para el 2-3 de Sporting Cristal vs. Alianza Lima | VIDEO: L1MAX

Nota en desarrollo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS