Gol de Paolo Guerrero para el 3-1 de Alianza Lima vs Sporting Cristal | VIDEO: L1MAX
sentencia el primer tiempo del partido contra por los playoffs. El tercer gol ‘blanquiazul’ apareció gracias a la dupla Miguel Trauco - Paolo Guerrero, como tantas veces lo hicieron en Flamengo y hasta la . De esta manera, Alianza se va al descanso con dos goles de ventaja. Restan 45 minutos, sin embargo, los celestes parece que sufrieron un golpe fuerte tras el empate y doblete de Eryc Castillo.

