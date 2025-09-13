Gol de penal de Kevin Sandoval para el 3-1 de Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima. (Video: L1 Max)
Una serie de equivocaciones le corta el sueño a los hinchas blanquiazules que buscaban vivir una noche de goles pero, a favor de . Sin embargo, la historia es completamente distinta pues quien viene marcando los tantos en Matute es . Un pisotón de Jean Pierre Archimbaud dentro del área, por caer en desesperación, hacen que por el VAR se cobre un penal que luego es convertido por Sandoval. Pero el real golpe llegaría en los pies de Ezequiel Naya que encontró un espacio vació para con comodidad sacar un golazo en un remate directo a portería.

GOL DE EZEQUIEL NAYA PARA EL 4-1:

Gol de Ezequiel Naya para el 4-1 de Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima. (Video: L1 Max)
