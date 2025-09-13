Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Enmudecen Matute! Goles de Kevin Sandoval y Ezequiel Naya para el 4-1 de Garcilaso vs Alianza Lima
Por errores defensivos, el ‘Pedacito de Cielo’ sigue poniéndose adelante en el marcador, con una falta de Archimbaud, Sandoval marcó de penal para que en una contra rápida Naya también pusiera la cuota de gol.
Gol de penal de Kevin Sandoval para el 3-1 de Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima. (Video: L1 Max)
Una serie de equivocaciones le corta el sueño a los hinchas blanquiazules que buscaban vivir una noche de goles pero, a favor de Alianza Lima. Sin embargo, la historia es completamente distinta pues quien viene marcando los tantos en Matute es Deportivo Garcilaso. Un pisotón de Jean Pierre Archimbaud dentro del área, por caer en desesperación, hacen que por el VAR se cobre un penal que luego es convertido por Sandoval. Pero el real golpe llegaría en los pies de Ezequiel Naya que encontró un espacio vació para con comodidad sacar un golazo en un remate directo a portería.
GOL DE EZEQUIEL NAYA PARA EL 4-1:
Gol de Ezequiel Naya para el 4-1 de Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima. (Video: L1 Max) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.