Doblete de Edison Flores, Universitario vs. Juan Pablo II (Video: L1MAX)
Doblete de Edison Flores, Universitario vs. Juan Pablo II (Video: L1MAX)

Tras la expulsión temprana de Christian Cueva en ante en Trujillo, todo fue para el cuadro crema en Trujillo. Así fue que, en apenas dos minutos, iba a ser protagonista con un doblete: primero a los 22′, con un remate colocado al ángulo del arco de Matías Vega, y luego a los 24′, capitalizando un centro desde la derecha. En ambas fue asistido por Andy Polo, armando una sociedad clave para el equipo dirigido por Jorge Araujo.

El 1-0 de Edison Flores

Primer gol de Edison Flores vs. Juan Pablo II (Video: L1MAX)
Primer gol de Edison Flores vs. Juan Pablo II (Video: L1MAX)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS