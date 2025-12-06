Gol de Eryc Castillo para el 2-1 de Alianza Lima vs Sporting Cristal | VIDEO: L1MAX
vs. por la semifinal vuelta de los playoffs en busca del cupo para Perú 2. Los celestes vencían a los blanquiazules en el Estadio Alejandro Villanueva, pero nuevamente apareció para darle vuelta al marcado. El gol llegó tras un error en salida de los rimenses que aprovechó bien el cuadro de Nestor Gorosito en 27 minutos y concretó la jugada con un remate del número 8 de Alianza Lima que pasó entre las piernas del portero Diego Enriquez.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

