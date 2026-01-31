Gol de Hernán Barcos para el 3-3 de FC Cajamarca vs Juan Pablo II | VIDEO: L1MAX
En el último minuto, en el último suspiro, en la última jugada, apareció Hernán el ‘Pirata’ Barcos para darle el gol del empate a FC Cajamarca por la vía penal al minuto 90′+17′. Partidazo en la Liga 1 2026.

Nota en desarrollo

