Gol de Cristian Bordacahar para el 4-2 de Melgar vs. Garcilaso. (Video: L1 MAX)
Gol de Cristian Bordacahar para el 4-2 de Melgar vs. Garcilaso. (Video: L1 MAX)

desató su poder ofensivo en el segundo tiempo y pasó a ganar 4-2 de manera parcial ante . Vidales anotó a los 62 minutos, mientras que Bernardo Cuesta amplió la ventaja a los 73’ y Bordacahar marcó el cuarto tanto a los 76’, en una ráfaga goleadora del cuadro arequipeño.

Gol de Jhonny Vidales para el 2-2 de Melgar vs. Deportivo Garcilaso. (Video: L1 MAX)
Gol de Jhonny Vidales para el 2-2 de Melgar vs. Deportivo Garcilaso. (Video: L1 MAX)

Gol de Bernardo Cuesta para el 3-2 de Melgar vs. Deportivo Garcilaso. (Video: L1 MAX)
Gol de Bernardo Cuesta para el 3-2 de Melgar vs. Deportivo Garcilaso. (Video: L1 MAX)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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