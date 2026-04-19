Gol de Matías Zegarra para el 1-0 de Melgar vs Universitario. (Video: L1 Max)
Gol de Matías Zegarra para el 1-0 de Melgar vs Universitario. (Video: L1 Max)

El arranque en el Estadio Monumental de la UNSA, ha sido apabullante y no solo por el lleno de sus tribunas o por la altura de la ciudad de Arequipa, sino por los golpes que dio frente a en apenas cinco minutos del juego. No había ni comenzado la transmisión oficial del compromiso, cuando rápidamente los ‘rojinegros’ subieron para generarle problemas a la defensa de los ‘cremas’, arrancando por la derecha con Quagliata que sacó un centro al área para que Matías Zegarra pusiera el 1-0. Pero no pasó mucho tiempo para que fuera el mismo autor de ese gol quien apareciera por el sector izquierdo y asistiera a Jhonny Vidales para anotar el segundo.

2-0 de Jhonny Vidales:

Gol de Jhonny Vidales para el 2-0 de Melgar vs Universitario. (Video: L1 Max)
Gol de Jhonny Vidales para el 2-0 de Melgar vs Universitario. (Video: L1 Max)

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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