Doblete de Paolo Guerrero para el 2-0 de Alianza Lima vs Inter Miami | VIDEO: Latina TV
Tras asistencia de Eryc Castillo, apareció nuevamente Paolo Guerrero para anotar su doblete ante Inter Miami a los 35 minutos de la Noche Blanquiazul 2026.

Nota en desarrollo

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

