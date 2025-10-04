Gol de Santiago González para el 1-1 del Sporting Cristal vs ADT. (Video: L1 Max)
no quiso irse al descanso con el marcador en su contra. Y es que a pesar de que no tuvieron mucho protagonismo en la primera mitad, si pudieron revertir la situación cuando ya se acercaban al descanso en los camerinos. La primera acción llegaría después de una contra, en la que ADT subía al ataque pero que supo despejar muy bien la defensa ‘rimense’, pasando por la derecha, luego hacia el medio y cambiando de banda llega a Pasquini que sacó el centro al área y pudo conectar con Santiago González para marcar el gol. Minutos después, llegaría el segundo de Leandro Sosa para poner adelante de nuevo al cuadro ‘cervecero’.

Gol de Leandro Sosa:

