Gol de Alejandro Pósito aumentó el marcador en el 2-0 del Sporting Cristal vs Binacional. (Video: L1 Max)
Gol de Alejandro Pósito aumentó el marcador en el 2-0 del Sporting Cristal vs Binacional. (Video: L1 Max)

se enfrenta a en la siempre complicada Juliaca. Sin embargo, eso no parece ser un limitante para el equipo de Autuori que se puso adelante en el marcado con un golazo de Fernando Pacheco, quien al quedar mano a mano con el portero Silva, decidió ‘picarla’ para anotar el primero del partido tras un pase entre líneas de Santiago González. Mientras que el segundo gol, llegó gracias a un cabezazo de Alejandro Pósito a los 17 minutos del partido correspondiente a la .

Gol de Fernando Pacheco en el 1-0 de Sporting Cristal vs Deportivo Binacional. (Video: L1 Max)
Gol de Fernando Pacheco en el 1-0 de Sporting Cristal vs Deportivo Binacional. (Video: L1 Max)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS