Golazo de Martín Távara para el 2-1 de Sporting Cristal vs Cienciano | VIDEO: L1MAX
Golazo de Martín Távara para el 2-1 de Sporting Cristal vs Cienciano | VIDEO: L1MAX

, con un hombre menos, no podía superar a en el Estadio Alberto Gallardo. Sin embargo, apareció en los minutos finales, Gerald Martín Távara para anotar un golazo que salvó y le dio los tres puntos a los dirigidos por Paulo Autuori en la jornada 18 del . El tanto precisó de un tiro libre donde el volante celeste es especialista, y esta no fue la excepción. Apuntó, disparó y celebró casi entre lágrimas por la importante victoria que le estaba dando a los celestes de cara a los play-offs de la Liga 1.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS