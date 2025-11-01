Doblete de Irven Ávila para el 3-1 de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos | VIDEO: L1MAX
no solo se está llevando una victoria importante sobre en Cutervo, sino que también se está marcando un hito histórico en tienda ‘celeste’. Sucede que Irven Ávila, autor de un doblete a los 68’ y 72’, se convirtió en el tercer goleador histórico del cuadro rimense. El ‘cholito’ llegó a los 140 goles con Sporting Cristal y superó a Luis Alberto Bonnet (139). ¿Quienes superan Ávila en el podio de goleadores? El primero es Jorge Soto con 175 goles, le sigue el ‘Jet’ Alberto Gallardo con 148 goles y seguido se encuentra Irven Ávila ahora con 140 goles.

Primer gol de Ávila para el 2-1 de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

