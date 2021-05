A pesar de jugar con diez hombres casi todo el segundo tiempo -Villalta se fue expulsado a los 50 minutos-, Sporting Cristal nunca dejó de ir a buscar el triunfo. Para ello, Roberto Mosquera ordenó el ingreso de los jugadores que habitualmente son titulares y que habían arranco el cotejo en el banco suplentes.

Cuando el reloj marcaba el minuto 86, Jhilmar Lora (uno de los que ingresó) fue trabado por Sandro Rengifo en el área cusqueña. El juez Cartagena no dudó en cobrar la pena máxima y de paso amonestar al ex Cantolao. El encargado de ejecutar el disparo desde los doce pasos fue Christopher Gonzáles, quien no falló y le terminó dando el triunfo a los rimenses.

Cabe precisar que los cuatro de los últimos cinco goles que marcó Sporting Cristal en la Liga 1 fueron vía penal: Universitario (A. Hohberg), Alianza Lima (A. Hohberg) y Cusco FC ( A. Hohberg y C. Gonzáles).

Sporting Cristal vs. Cusco FC: la previa

Tras el empate ante Rentistas por la tercera jornada de la Copa Libertadores, los dirigidos por Roberto Mosquera buscarán aumentar su racha de victorias consecutivas y quedar prácticamente clasificados a la final de la Fase 1.

El elenco de Roberto Mosquera contará con varias bajas para este choque. Christopher Gonzáles no estará disponible entre 15 o 20 días por un esguince en la rodilla derecha. Asimismo, Percy Liza, quien tuvo que salir en los primeros minutos del choque en Montevideo, no será tomado en cuenta para este encuentro. Aún se encuentra en evaluación por el personal médico.

En la previa al choque ante los cusqueños, la hinchada celeste se acercó hasta las inmediaciones de la Florida para hacer sentir su voz de protesta por la pobre campaña que vienen realizando en la Libertadores 2021.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.