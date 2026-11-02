Autogol de Yordi Vílchez para el 4-0 de Sporting Cristal vs. FC Cajamarca. (Video: L1 MAX)
Autogol de Yordi Vílchez para el 4-0 de Sporting Cristal vs. FC Cajamarca. (Video: L1 MAX)

Luego de la avalancha de goles de para el 3-0 y comenzar a liquidar el partido ante , vino el cuarto de una jugada poco fortuita para la visita. Tras un pase de Santiago González, Miguel Araujo apareció como ‘9′ para rematar y el rebote le chocó a Yordi Vílchez, y la pelota lentamente entró al arco cajamarquino a los 71′. Posteriormente, a los 87′, el colombiano completó la ‘manito’ para sellar el 5-0.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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