Gol de Felipe Vizeu para el 3-1 de Sporting Cristal vs U Católica | VIDEO: L1MAX
Gol de Felipe Vizeu para el 3-1 de Sporting Cristal vs U Católica | VIDEO: L1MAX

A los 70 minutos apareció Felipe Vizeu, el delantero brasileño para poner el tercero de Sporting Cristal, quitarse la ‘sal’ de no marcar goles y poner a celebrar a todo el Estadio Alberto Gallardo.

Nota en desarrollo

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS