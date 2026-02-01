Los cremas salieron con todo en el segundo tiempo y consiguieron dos goles en menos de 3 minutos. Ambos goles fueron de cabeza gracias a Alex Valera (55′) y Martín Pérez Guedes (57′), los dos con magníficas asistencias de Jairo Concha.

El equipo de Javier Rabanal. técnico español que arribó esta temporada procedente de Independiente del Valle salió desde el arranque agresivo, pero no encontraba la brújula para abrir el marcador.

De esa manera, Universitario empezó el recorrido en casa como se exige a un candidato al título: ganando. El debut en el Monumental no solo trajo tres puntos necesarios, sino también la confirmación de que el camino al tetracampeonato se construye desde la autoridad y el respeto por la localía.

El equipo de Javier Rabanal entendió rápido el contexto. Salió a imponer condiciones desde el primer minuto, con la convicción de quien sabe que no hay margen para la duda cuando se defiende el cartel de favorito. Los goles terminaron por respaldar lo que ya se veía en el trámite: un equipo serio, dominante y consciente de su responsabilidad en esta nueva temporada de la Liga 1.Jairo Concha clave en las asistencias de gol y Valera efectivo como el 9 titular del actual tetracampeón.

Fue un estreno que no admite lecturas tibias. Universitario ganó porque debía hacerlo, porque su plantel y su historia lo obligan, y porque el objetivo mayor —el tetracampeonato— no se declama, se respalda partido a partido. En casa, el mensaje fue claro, un triunfo trabajado por 2-0 ante ADT.

La próxima fecha Universitario de Deportes visitará a Cusco FC, quien viene de caer en su debut por la mínima ventaja ante Alianza Atlético de Sullana.

Gol de Martín Pérez Guede para el 2-0 de Universitario vs. ADT. (Video: L1 MAX)