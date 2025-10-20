Gol de José Rivera para el 2-1 de Universitario vs. Ayacucho FC. (Video: GOLPERU)
Universitario de Deportes encontró en José Rivera la llave del gol en un partido contra Ayacucho FC que parecía dividirse los puntos. El nombre del salvador es José ‘El Tunche’ Rivera, que apareció cuál hombre araña para volar y conectar de cabeza el gol de la victoria en el Estadio Nacional.

Nota en desarrollo

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

