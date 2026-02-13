Gol de Alejandro Hohberg para el 1-2 de Cienciano vs Universitario | VIDEO: L1 MAX
no se quiere rendir tan facilmente ante en el Estadio Monumental. Es por ello que tras un tiro libre de Alejandro Hohberg, llegó el gol del descuento para los ‘rojos’. Esto luego de que el balón terminase impactando en el palo superior del arco de Romero, quien no pudo controlar el balón y terminó ingresando a la redes junto con el esférico en 79 minutos de partido por la jornada 3 de la Liga 1 2026.

