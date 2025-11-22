Gol de Takeuchi para el 3-0 de Los Chankas vs. Universitario | VIDEO: L1MAX
Gol de Takeuchi para el 3-0 de Los Chankas vs. Universitario | VIDEO: L1MAX

Iniciaba el segundo tiempo y cuando parecía que saldrían a buscar el empate en el partido, Oshiro Takeuchi apareció para anotar el tercer gol tras hacerle un ‘sombrerito’ a Sebastián Britos a los 48 minutos. De esta manera, los cremas quedan casi sin chances de conseguir empatar el resultado, además de evitar cortar la gran racha de partidos sin conocer la derrota. Sin embargo, este triunfo momentáneo de tiene todo el mérito por la sorpresa causada a los tricampeones en lo que viene siendo la última fecha del .

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

